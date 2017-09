Kjørte inn i parkert bil - stakk av

Det var klokka 21.17 at politiet fikk inn melding om at en bilist hadde kjørt inn i en parkert bil, for så å stikke fra stedet. Det ble også skade på en annen parkert bil.

Uhellet skjedde utenfor Sigv. Kavli i Åndalsnes sentrum. Sju minutter etter at hendelsen ble meldt inn hadde politiet funnet og stoppet sjåføren.

- Vi har beslaglagt førerkortet til sjåføren på bakgrunn av det som har skjedd. Det er ikke mistanke om rus, sier operasjonsleder Rolf Anders Korstad.

Ingen personer kom til skade i uhellet. Politet forteller at det ble gjort stor skade på den ene parkerte bilen, og at det ble gjort mindre skader på den andre bilen. Også sjåførens bil fikk skader.