TV-serie om basehoppere spilt inn i Rauma

Åndalsnes Avis snakket med crewet som var her for å filme for to helger siden, men ingen ville da uttale seg om serien, annet enn at de kunne bekrefte at de hadde gjort innspillinger i Rauma.

Positivt for kommunen

Flere av personene i crewet hadde på seg klær med logoen til Verdal’n Karsk og BASE, som på tross av navnet består av medlemmer fra hele Norge.

Tom Erik Heimen hadde fungert som guide for basehopperne og crewet den helga, men heller ikke han kunne uttale seg om serien.

– Men det jeg kan si er at både firma fra området her og andre kommer nå hit til Rauma for å utnytte naturen til aktiviteter. Det er kjempepositivt for kommunen!

På TV i 2018

TVNorge vil ikke uttale seg om hva som ble filmet i Rauma, men via produksjonsselskapet bekrefter de at de jobber med en serie om basehoppere. Planlagt premiere er i løpet av 2018.