Sykler og synger i VM-løypa

Endre Skiri og Kristoffer Bakke fra Åndalsnes, studerer ved universitetet i Bergen og er begge med i styret i mannskoret Arme Riddere, som består av 24 studenter fra hele landet.

Endre er nyvalgt rittmester og Kristoffer er finansridder. Begge er dermed sentrale i det publikumsvennlige mannskoret.

Hver dag under årets Sykkel-VM i Bergen, setter koret sitt preg på arrangementet, ved at de sykler og synger i selve løypa fra Bryggen til målområdet på Festplassen der det samler seg folk fra hele verden.

Den syngende kompisgjengen er stolt over korets egen formålsparagraf, som de meget alvorstynget siterer med stor respekt: "At bedåre og begeistre med våre smektende mannsrøster, og fortære vårt øl i festlig kameraderi".

- Denne paragrafen lever vi og ånder for av hele vårt hjerte. For oss er det meget stort å få være en del av det offisielle mannskoret ved universitetet i Bergen, spesielt nå når vi har hele verden som ser på oss. Dette er utvilsomt vårt største oppdrag gjennom vårt 21 år lange liv, sier Raumapatriotene Endre Skiri og Kristoffer Bakke, før de stiller opp på direkte intervju og sang på storskjerm ved målområdet på Festplassen i Bergen mellom sykkelrittene.

Tidligere i uken har de vært med på et innslag i TV2 og fått møte Dag Otto Lauritsen.

- Hele koret elsker all den oppmerksomheten vi får, sier de to syngende patriotene fra Rauma, som hver dag denne uken opptrer under Sykkel-VM i Bergen med hele verden som sitt publikum.