Starter åpen barnehage

Kairith Fugledal Kvarsnes ved Frivilligsentralen forteller at det har vært flere ulike tilbud med «åpen barnehage» på Åndalsnes opp igjennom, men at det nå ikke har vært noe på en stund.

– Frivilligsentralen hadde åpen barnehage når vi var på Vangstun, men vi har måttet lete litt for å finne et egnet sted etter at vi flyttet, forteller hun.

Ønsket om at det skulle være en åpen barnehage, eller et småbarnstreff, har kommet fra foreldre selv.

– Det er flere som har kommet med ønske om det, så nå har vi ordnet til i «Magasinet» bak biblioteket, og kommer til å ha åpent hver onsdag, forteller hun.

Leker og kaffe

Rommet er nå satt i stand med mange leker, sofagruppe, tegnebord, spill, bøker, mikrobølgeovn og mulighet for å lage kaffe og te.

– Ta gjerne med matpakke, oppfordrer Fugledal Kvarsnes.

Det blir ingen leder for barnehagen.

– Møteplassen blir foreldrestyrt, og det er basert på tillit. Vi forventer at de som bruker barnehagen rydder opp etter seg og sier fra til oss hvis noe må utbedres. Dette fungerte veldig godt når vi drev på Vangstun, sier hun.

Gjennom biblioteket

For å komme inn i barnehagen må man gå via biblioteket.

– Hvis man kommer før bibliotekets åpningstid må man logge seg inn via meråpent bibliotek, forklarer Grethe Marie Rødseth.

Flerbruksrom

Fugledal Kvarsnes presiserer at «barnehagen» ikke er barnesikret på noe spesielt vis, og at foreldre må være til stede og passe på barna sine.

– Rommet er et flerbruksrom som også er i bruk av biblioteket og andre arragement. Det går for eksempel an å leie det til barnebursdag eller styremøte, forteller Rødseth.

De to håper at møteplassen blir flittig besøkt. Målgruppen er primært barn fra null til to år.

– Det blir spennende å se hvor mange som vil bruke den åpne barnehagen. Vi håper det er et tilbud som folk har lyst til å benytte seg av!