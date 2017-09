Sjekker brutilstanden

– Dette er en gammel bru, bygd i 1921, så det er ikke så rart at den ikke er i topp stand, sier Erik Tornes som sammen med Hanne Gundersen, er på inspeksjon på jernbanebrua i sentrum av Åndalsnes, på vegne av Statens vegvesen.

De har akkurat hatt en runde under brua – i en kurv - og tatt bilder og sjekket forholdene.

Hvert femte år gjennomfører Vegvesenet slike kontroller over hele landet og i disse dager er det alle bruene i Rauma som står for tur.

– Vi sjekker grundig, tar bilder og rapporterer tilbake om tilstanden til alle bruene vi undersøker. Videre blir det opp til Fylket og politikerne hvor mye av dette som skal gjøres noe med, sier Gundersen.

Med seg på inspeksjonsrunden har de også en gruppe som sørger for dirigering av trafikken; TrafikkDirigering. Roger Holm er en av dem som er ansvarlig for trafikken over jernbanebrua.

– Vi er på rundtur i distriktet og kommer fra Eikedals-sida der vi har vært og inspisert bruer og kantsikringer. Det er kjekk måte å se landet på, smiler han.