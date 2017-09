Se den flotte reinflokken

Per Egil Solli Mork fikk en fin avslutning på reinjakta i helga. Etter å ha skutt det siste dyret på kvota i Sunndalsfjella lørdag, voknet han opp søndag til et flott skue av en reinflokk.

Se videoen over.

- Det kom en fin flokk ned fra Repptjønna. Siden jeg hadde skutt siste dyret dagen før, kunne jeg bare observere flokken, i stedet for å begynne å tenke på å skyte. Det var et spektakulært skue, sier han, som fanget flokken på film.

Nå er reinjakta over for Solli Mork, men hjortejakta står for tur.

- Det er den som må prioriteres framover nå, forteller den ivrige jegeren.