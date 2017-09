Politiet fikk melding søndag klokka 10.56 at to klatrere var skadet i Via ferrataen på Åndalsnes. Den ene hadde brukket ankelen, den andre har brukket eller forstuet et håndledd. Den tredje klatreren i følger er uskadd.

- De kommer seg ikke ned selv, redningsaksjon iverksettes for å hjelpe dem ned. Ingen umiddelbar fare nå, melder politiets operasjonsentral.

Saken oppdateres.