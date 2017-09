Utfordringer i Innfjordtunnelen

Fredag morgen ble tunnelen stengt en periode på grunn av at et vogntog hadde fått sleng på hengeren, og mistet last inne i tunnelen.

– Ja, det kan være glatt. Dette er en problematikk vi har vært klar over ei stund, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Halgeir Brudeseth.

– Hvor lenge?

– Hele tida egentlig, svarer han og forklarer at vegen i Innfjordtunnelen kan være glatt på morgenen, ei stund etter åpning.

Arbeidet som foregår i tunnelen på nattetid, fører til et behov for å vaske og spyle vegen før den åpnes for trafikk klokka 06.

– Så du mener det bare er vatn som gjør vegen glatt?

– Ja. Det er betongdekke i nesten hele tunnelen. Det er glattere enn asfalt, og spesielt i kombinasjon med vatn. Det er en av grunnene til at vi skilter med glatt veg. Det er bare 700 meter fra åpninga mot Veblungsnes som har asfalt, sier han og forklarer at det ble lagt betongdekke i sin tid, fordi man mente det var mer holdbart, at det har lavere levetidskostnader.

– Det har for så vidt vist seg å være rett, men i Innfjordtunnelen er levetida utgått. Komforten er også bedre med asfalt, så til våren legges det asfalt gjennom hele tunnelen, opplyser han.

– Måler friksjon jevnlig

Prosjektlederen avkrefter at det er oljesøl, støvbelegg eller annet som gjør vegbanen glatt.

– Betongdekke er glattere, og det er derfor det for noen år siden ble frest opp, for å gi mer friksjon. Vi måler også friksjon jevnlig, og det er ikke glattere enn det bør være. Det er ikke glattere enn på vinteren, forklarer han.

Ulykke

– Var glatt veg årsak til ulykka fredag morgen?

– Dette skjedde rett etter åpning på morgenen, så det har nok en sammenheng.

Brudeseth legger til at målinger de tok etter hendelsen viste at det var god nok friksjon i vegbanen, og at det oppfylte kravene de har satt til entreprenøren.