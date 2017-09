Hvem fortjener næringsprisen?

Rauma kommune ber folk om å komme med forslag til hvem som fortjener næringsprisen for 2017. Næringsprisen skal gå til en person, bedrift eller organisasjon som har bidratt til å skape eller skaffe nye og varige arbeidsplasser i Rauma. Prisen kan også gis til noen som har bidratt utenom det vanlige for å trygge og videreutvikle eksisterende næringsvirksomhet. Fristen for å sende inn forslag er 25. september.

"Flisgutten" fikk Næringsprisen I en stilfull og verdig ramme ble Næringsprisen torsdag kveld tildelt Grande og Torbjørn Hjelden.