Nominert til pris

Sjøl vet ikke den sang- og musikkinteressert måndaling hvordan hun har blitt nominert.

– Jeg tror det har vært en nominasjonsrunde på nett. Og det er veldig spennende. Det tyder jo på at det er noen som setter pris på jobben jeg gjør, sier Miriam Venås.

Flere kandidater fra Romsdal

Romsdals Budstikke, som først skrev om kåringa, skriver at det fra Romsdal er flere nominerte: Jenny H. Roberts, som er nominert i kategorien frivillig lederskap og John-Harry Rognskog som er kandidat i kategorien forsknings- og teknologisk utvikling. De to siste fra Romsdal er Petter Haukaas, som er nominert i kategorien forretningsdrift, økonomi og entreprenørskap, og Martin Aanes som er nominert i samme kategori som Venås, nemlig kulturell innsats.

Og det er ikke så rart om noen har lagt merke til 32-åringen fra Rauma. Hun forteller at hun startet som dirigent allerede som 17-åring. Siden har hun ikke tall på hvor mange kor hun har vært dirigent for.

Jobber i kulturskolen på Aukra

I dag jobber hun for kulturskolen i Aukra, en kulturskole hun trekker fram som en prakteksempel på hvordan den kan fungere som et ressurssenter for kommunen.

– Jeg er ansatt som musikk- og sangpedagog og jobber med alt fra 1.-åringer til voksne folk. Jeg er blant annet innom alle barnehagene i kommunen, og er instruktør for elevene i 10. klasse som setter opp musikal.

Venås er også engasjert i et prosjekt som heter Fargespill. Fristen for å stemme ho fram er 16 september. Info finnes på JCI Moldes Facebook-sider.