En ferje fra mandag

Fra mandag er det igjen bare ei ferje som går på strekningen mellom Åfarnes og Sølsnes.

I sommer har det som vanlig vært to ferjer, bilferja «Stryn» har gått i tillegg til den faste ferja «Julsund». Nå vil ferja igjen følge den ordinære rutetabellen.

Mange har jobbet for at det skal bli to ferjer over fjorden permanent. I mai sa politikerne i samferdelsutvalget at de ønsker å ha på plass to ferjer permanent før februar 2018.

Da opplyse samferdselsavdelingen at de hadde vært i møter med Fjord 1, men at partene ikke er blitt enige.

– Operatøren signaliserer at det er en annen kostnad å drifte ei toferjeløsning innenfor året med varslingstid. I tillegg er det en fartøykabal som skal gå opp, og det er en del forslag som vi ikke kunne akseptere på det tidspunktet. Så får vi se når vi tar det opp på nytt igjen, sa Hanestadhaugen.