Politiet: – Har du sett disse to?

Det er Møre og Romsdal politidistrikt som i ei pressemelding etterspør informasjon om en mann og ei kvinne etter et tjuveri av kosmetikk. Tjuveriet fant sted i et parfymeri i Kremmergården i Ålesund, seint lørdag ettermiddag lørdag 15. juli i år.

Politiet skriver videre i pressemeldinga at tjuveriet virker godt planlagt og organisert. Politiet vil ikke utelukke at de to har oppsøkt liknende parfymeri andre plasser, både i, og utenfor politidistriktet.

Interessert i observasjoner

Politiet er interessert i observasjoner av paret knytta både til butikker, kjøpesentre og eventuelt tog- og busstasjoner.

Omtalt i Åsted Norge

I pressemeldinga kommer det også fram at saka ble omtalt i tv-serien Åsted Norge, tirsdag denne uka. TV 2 skriver i en omtale av tv-programmet at det er flere ganger at kriminelle blir gjenkjent etter bare en dag eller to etter de har blitt utlyst i programmet.