14 vil bli ass. fylkesrådmann

14 personer – sju kvinner og sju menn – har søkt stillingen som assisterende fylkesrådmann i Møre og Romsdal.

De 14 søkerne er:

Olav Fure (53), Volda, lærar

Lars Kristen Tovan Fylling (41), Molde, økonomisjef

Daniela Gundersen (37), Aukra, rådgiver

Knut Haugen (52), Kvanne, rådmann

Tina Charlotte Lille (30), Frei, frisør

Janne Lønsethagen (39), Molde, rådgiver/prosjektleder

Rune Solenes Opstad (44), Midsund, ass. fylkesutdanningssjef

Ann-Heidi Paulsen Orvik (46), Midsund, student/eier og daglig leder enkeltmannsforetak

Gunn Randi Seime (44), Vikebukt, økonomisjef

Tor Helge Stavdal (48), Ørskog, rådmann.

To kvinner og to menn har bedt om at søknadene unntas offentlighet: