Yvonne Wold: Har fortsatt tro

Da valgdagsmålingene ble offentliggjort nøyaktig klokka 21.00, var det likevel bare en forsiktig applaus på SVs bord. For prognosene tyder foreløpig ikke på at SV ville få et mandat i Møre og Romsdal.

På landsbasis ligger det an til 11 SV-mandater:

- 11 mandater er nesten det dobbelte av det vi har i dag, så det er vi fornøyd med, sier Wold til Åndalsnes Avis.

SV har i inneværende periode sju mandater.

Prognosene klokka 21 gjør at hun fortsatt har tro på stortingsplass.

- Jeg har fortsatt tro, sier hun.