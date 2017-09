Siste stemme i siste minutt

Det var rolig og stille i rådhussalen et kvarter før dørene skulle stenges mandag kveld. Enkelte velgere kom og gikk og da det var kun seks minutter igjen , trodde man at siste stemmeseddel var puttet i urnen; av Turid Hustad.

- Hvorfor ventet du så lenge med å stemme?

- Jeg ble litt sen fra jobb i Molde så det ble bare slik. Det var ikke planlagt, ler hun.

Hun var heller ikke i tvil over hva hun skulle stemme.

- Nei, det har jeg visst lenge. Det var mange saker som var avgjørende; ingen spesielle, sier hun på veg ut døren like før klokken 20.00.

Samtidig som Marcus Alnes er på veg inn i stemmelokalet. Han bruker litt tid i "stemmeboksen" og puttet sin stemmeseddel i urna presis klokken 20. 00.

- Jeg sovna på sofaen, innrømmer han og nikker enig i at han bokstavelig talt kunne ha blitt en sofavelger.

- Så du var ikke i tvil om hva du skulle stemme?

- Nei, det var jeg ikke. Jeg stemte FrP. Jeg har ikke leste hele deres program, men jeg likte at de ville sette ned bensinprisene. Jeg jobber som mekaniker og kjører også mye blil på fritida, forteller han.

- Er du førstegangsvelger?

- Jeg er det, men kunne ha stemt for to år siden, da jeg var 18 år. Men da var jeg ikke så mye inni i politikken at jeg visste hva jeg ville stemme, sier han.

- Hvordan tror du det går , da?

- Nei, det vet jeg ikke. Men jeg kan jo håpe på Frp. Jeg får vel sitte oppe litt å følge med, hvis det ikke blir for sent, sier han idet Liv Jorunn Bårdsnes Horgheim låser døra til rådhuset bak oss.

Da er valget over for denne gang og da er det bare å vente i spenning på resultatene.