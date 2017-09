Nå skal det telles

Det er en meget låst og lukket dør vi får adgang gjennom før den store tellingen av valgstemmer settes i gang mandag kveld. De tre i tellekorpset vil ikke ha noe besøk når telling pågår så vi har fått til et møte etter at forhåndsstemmene er ferdig talt – før den store tellingen settes i gang etter at valglokalene stenger klokka 20.00.

– Vi begynte forhåndsstellinga i dag tidlig halv ti og ble ferdig halv tre. De ligger her, smiler Trygve Børsting og peker på en stor plasteske på bordet, full av stemmesedler.

– Og resultatet ble ?

– He he – det ble et resultat, sier Bente Alnæs som er den tredje personen i tellekorpset.

Det er tredje året på rad de tre er sammen i dette «tellerommet». Siste gang var i fjor, da det var folkeavstemning over kommunesammenslåing. I rommet står en scanner, to pc-er og fire pc-skjermer.

– Vi begynner å få erfaring nå. Først grovtelles stemmesedlene. Det gjøres på hvert stemmelokale før de kommer til oss. Så teller vi opp manuelt, før de telles i scanneren. Er det avvik der, teller vi igjen manuelt til vi er «enige», forklarer Liv Jorunn.

På pc-en er det tre program som de skal gå igjennom; ett for scanningen, ett for å kontrollere stemmesedlene; verifisering, og ett for å overføre stemmene til valgdirektoratet.

– Programmet heter EVA og det har blitt videreutviklet for hvert år og blir også enklere for oss å betjene for hver oppgradering, sier Liv Jorunn.

– Har dere fordelt spesifikke oppgaver?

– Nei, vi har sørget for at alle kan alt sammen, slik at vi ikke er så sårbare. Vi samarbeider godt, sier Trygve.

– Hvor lenge tror dere telling vil ta i natt?

– Jeg vil tippe rundt ett-tiden, sier Trygve.

– Kommer dere noen gang ut av tellinga?

– He he. Kanskje det. Vi bytter på å telle og holder på til det stemmer med scanneren, forsikrer Liv Jorun.

Scanneren sorterer automatisk på parti , og er det noen stemmesedler uten stempel, kommer det opp.

– Det er noen som kan ha misforstått avstemmingen og kanskje lagt to sedler i en konvolutt, eller stemt på noen som ikke har liste her. Disse tilfellene blir overført til valgstyret som vil ta en avgjørelse på disse på eget møte i morgen, forklarer Liv Jorunn.

– Men nå er det middag før den store tellingen starter, sier Trygve som har sørget for valgkake til dessert.

Resten av føden utover kvelden etter det, vil bli twist og kaffe.

– Mange kopper kaffe, smiler de tre.