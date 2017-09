AP-SMS fullt lovlig

I løpet av søndag formiddag plinget SMS-lyden i mange telefoner i hele Norge. Men i stedet for å være en melding fra venn eller familie viste det seg å være en SMS fra Arbeiderpartiet. Meldingen inneholdt en oppfordring om å stemme på AP i valget i morgen.

Din stemme kan telle!

Dette fikk mange til å se rødt. Også flere av Åndalsnes Avis sine lesere har reagert.

- Jeg har ikke samtykket til å få reklame fra AP, sier en Rauma-dame som ønsker å være anonym. Hun ringer for å markere sin misnøye i avisen, samt spørre om dette i det hele tatt kan være lov.

Men før noen indignerte SMS-mottakere oppsøker sin lokale AP-representant for å gi dem en rett høyre, må vi informere om at masseutsending av politisk budskap via sms og epost er lov. Det er ikke nødvendig for politiske partier å innhente samtykke, slik en kommersiell virksomhet må gjøre.

Ifølge juridisk direktør i Forbrukerombudet, Frode Elton Haug, er meldingene fra Arbeiderpartiet ikke i strid med lovverket.

– Politiske budskap som dette omfattes ikke av den bestemmelsen vi har i lovverket. Loven regulerer rett og slett ikke budskap fra politiske partiet, sier han til VG.

- Nei, til Møreaksen og plast

I den utsendte SMS-en skriver Arbeiderpartiet at dersom du heller vil priotiere skole og eldre fremfor skattekutt, og vil ha FrP og Høyre ut av regjering, må du stemme på på dem.