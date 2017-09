Klatrere satt fast - den ene akutt sjuk

Like etter midnatt meldte politiet at klatrerne var hentet ned ved hjelp av helikopter. Redningsaksjonen hadde foregått udramatisk.

Meldingen om to klatrere som satt fast på Store Venjetind kom inn til politiet klokka 21.34 lørdag kveld.

- Det kom inn melding om at et turpar har fått problemer under en klatreetappe der den ene personen har begynt å føle seg uvel , fått oppkast og trenger hjelp ned, opplyser operasjonsleder Aron Tonning hos politiet.

Han sier at de to vante turfolkene etter forholdene har det greit, men at de er slitne og kalde.

- De sitter fast 3-400 meter opp i veggen, opplyste han til Åndalsnes Avis like før midnatt.

Et Sea-King redningshelikopter ankom Åndalsnes klokka 22.30.

Like etter midnatt var klatrerne trygt nede. En leser meldte at helikopteret hadde landet på travbanen i Isfjorden.

Rauma, to klatrere sitter fast Store Venjetind. Har det etter forholdene bra. En av klatreren har blitt syk. HRS varslet. Oppdateres. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) 9. september 2017