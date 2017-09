Er uhellet ute kan hjelpen være inne i lomma

– Det er et tabubelagt emne å snakke om at folk blir skutt på jakt, sier Andrea Skjellbostad Moen. Hun er daglig leder i Sikker Tur AS i Åndalsnes, som nå har lansert en unik sikkerhetspakke.

Refleksvest som vises bakfra

Pakken er så liten at den at den får plass i lomma, og er dermed lett å ta med seg på tur. Pakken er laget med tanke på de ulykker og farer man kan bli utsatt for mens man er på jakt, men den kan også brukes om en generell pakke til turer.

– Når man er på jakt har man på seg refleksvest for å synes godt, sier Andrea.

– Men problemet med refleksvester er at de vises ikke bakfra om man har på seg sekk. Refleksvesten som er inkludert i vår pakke vises også bakfra. Det er viktig å være synlig, minst annethvert år blir folk drept på jakt.

Marker stedet

Pakken inneholder også et postmerke. Dette kan settes opp der man sitter på post, der byttet ligger eller for å markere hvor man ligger om man blir skadd.

Førstehjelp

Om uhellet skulle være ute, for eksempel at man blir truffet av et vådeskudd, eller man kutter seg opp på tur i skog og fjell, kan pakken i seg sjøl brukes som kompress for å stanse blødninger.

– Det ligger også HMS-instrukser i pakken, sier Andrea.

– Der står det hvordan man utfører førstehjelp.

Bære bytte og skadd

Pakken inneholder også en dra- og bæresele som kan brukes både til å frakte byttedyr og en skadd turkamerat.

– Man har to løkker i selen som man kan feste under beina til en skadd person, forklarer Andrea.

– Det er ikke alltid at bergingsmannskaper kan komme til der man er, så da kan en slik måte å frakte en skadd person på være nyttig.

Pappa utviklet

Det finnes, så vidt Andrea vet, ingen tilsvarende produkt på markedet.

– Det er et unikt produkt som pappa fikk ideen til og som han begynte å utvikle i 2016.

Pappa er Vidar Moen. Han er sjøl aktiv jeger og har jobbet med HMS og kvalitetssikring i industrien i over 20 år.

– Siden han er i full jobb ved siden av, tok det sin tid å få fullført en prototyp. Han har konstruert og designet, og bestemor hjalp til med å sy.

Andrea har nylig flyttet tilbake til Rauma, blant annet for å være daglig leder og selge produktet.

Nettsalg

Sikkerhetspakken selges via web-siden sikkerjakt.no.

– Der har vi en nettbutikk hvor folk kan kjøpe og bestille produktet. Foreløpig har vi kun butikksalg på Åndalsnes.

Tilbakemeldingene på produktet har vært positive

– Men vi må være smakfulle når vi markedsfører produktet. Vi vil jo ikke drive skremselspropaganda heller.

Jeger- og fiskeforbundet

Norges Jeger- og fiskeforbund har hatt redaksjonell omtale av produktet.

– Vi har også sendt ut en del vareprøver for testing, og vi har også delt ut pakken i diverse konkurranser. Så det er flere som har fått testet det.

Pakken blir produsert i fabrikken i Polen hvor Wenaas får laget sine klær.

– Det er derfor god kvalitet på produktet, sier Andrea.

Hun har sjøl planer om å ta jegerprøven etter at hun nå har kommet tilbake for å bosette seg i kommunen. Og da blir nok hun utstyrt med sin egen pakke i lomma.

