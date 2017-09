Raumaværing i Florida: Jeg er litt redd

Elisabeth Bobbe Sylte og ektemannen Rolf Inge Sylte er på en måneds ferietur i USA. De har feriehus midt i Florida, - i Davenport. Og det er der de befinner seg nå, sammen med Rolf Inges søskenbarn og familie. Varselet om at orkanen Irma skal treffe området, legger en kraftig demper på ferien.

- Dette er noe helt annet enn sjella heime på Åndalsnes, sier Elisabeth og forsikrer at de ikke på noen måte tar lett på det som er i ferd med å skje.

- Hvordan er det hos dere nå?

- Noen hus i nabolaget har begynt å feste plater på vinduene. Andre steder legges det ut sandsekker med tanke på vannet som vil komme. Vi bor i et område med mange feriehus. De fleste er tomme. Jeg vet ikke om det er fordi de har reist på grunn av orkanvarselet, eller om det er roligere turistsesong nå. Her vi bor evakueres det i alle fall ikke, svarer Elisbeth Bobbe Sylte.

Hun forteller at mens de ligger i strålende sol ved bassengkanten, er det vanskelig å forestille seg at været vil snu så fort. De følger likevel nøye med på tv, og de opplever at de får god informasjon.

- Huset er bygd for kategori 3

- Det er både spennende og skremmende å følge med. Vi ser at for vårt område er det i ett øyeblikk varslet at orkanen vil komme i kategori 3, mens i neste øyeblikk varsler de kategori 5. Vi har vært i kontakt med dem som har bygd huset vi bor i, for dette må vi ta alvorlig. De sier at huset er bygd for å tåle kategori 3. Det er også sagt at det vil komme enorme vannmengder. Der er vi ikke blant de mest utsatte, siden vi bor midt inne i Florida, forteller Sylte.

- Er du redd?

- Ja, jeg er litt redd. Det vil jeg si. Det er litt småpanikk her både på morgen og kveld når vi oppdaterer oss, og så prøver vi å holde fatningen og ferier litt midt på dagen, svarer hun.

- Blir dere værende?

- Vi må nesten det. Vi vet at orkanen kommer til å komme hit, og vi er redde for å bli stående fast på fulle motorveger. Det ville vært mye verre.

Ifølge Sylte er orkanen ventet til området søndag eller mandag.

- Mange er berørt av orkanen allerede. Det er trist, legger hun til.

Paret har 14 dager igjen av USA-ferien.