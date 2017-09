Mener Ap er mer ambisiøse for HV11

– Det er bra at regjeringa er kommet etter og er tydelige på at de vil at HV11 skal bestå. Men hvordan er det med ambisjonene framover, hvordan vil de satse? Jeg mener vi er mer ambisiøs. Vi trenger et godt trent HV-apparat og vi ønsker å styrke, sier Botten som besøkte leiren på Setnesmoen torsdag.

– Styrke på hvilke måte?

– I det ligger både læring, trening og utstyr. Men nå først må vi se hva som kommer i landmaktutredningen, – hvordan Heimevernet blir rigget.

– Det har vært stille fra Ap i det siste i denne saka?

– Vi var i front da diskusjonen gikk i vår. Det var Arbeiderpartiet som fikk HV11 inn i forhandlingene, for det lå ikke inne i meldinga fra Stortinget. Anniken Huitfeldt forhandlet for oss, og det var ei spennende siste natt, for HV11 kom med i siste sekund. Vi har vist stort engasjement i saka.

– Hvilket budskap tar du med deg fra HV11 i dag?

– De er fornøyd med berginga, men jeg får helt klart et signal om at de ønsker seg større ambisjoner, svarer Botten og sier seg enig i at de trenger ro.

– Og når vi ser den store Nato-øvelsen de skal lede, er det viktig at de er robuste.