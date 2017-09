- Vil videreføre HV11

- Det vi nå ser og vi vil prioritere, er å videreføre HV-strukturen som den er – inkludert HV11, sa statssekretær Øystein Bø (H) i Forsvarsdepatrtementet.

Sylvi Listhaug er førstekandidat for Frp i Møre og Romsdal. Hun var glad for å kunne si at HV er reddet:

- Vi lever i en utrygg verden. Vi er i ferd med å bygge opp igjen Forsvaret etter at det ble bygd ned gjennom veldig mange år. Vi ser den forrige regjeringen la ned HV-distrikt, kuttet med nesten 300 millioner kroner. Nå er vi i gang med å bygge dette opp igjen. For Norge å ha tilstedeværelse her mellom Trondheim og Bergen, er kjempeviktig. Derfor er vi veldig glade for at dette nå er på plass. Jeg håper dette skal bidra til å roe ned alle sammen. Dem som er i dette systemet ser at det blir videreført, befolkninga kan føle seg trygg på at vi skal ha HV til stede her i distriktet videre, så dette tror jeg vil bli veldig godt mottatt, sa Sylvi Listhaug.

Førstekandidat for Høyre, Helge Orten, er glad for at HV11-saken har blitt landet:

- Vi har hatt trøkket oppe lokalt. Det er viktig å beholde en lokal ledelse. HV11 er et stort distrikt. For oss har det vært viktig å poengtere at det er viktig å ha en lokal ledelse plassert her på Setnesmoen – nærheten til fylkesmannen og politiet – det øker mulighetene for samhandling. Og vi mener det er utrolig viktig framover, både for Forsvarets operative evne, men også for den sivile beredskapen i Norge. Dette er en gledens dag. Vi har fått gjennomslag i regjeringen for våre synspunkt, sa Orten.

I forkant av pressekonferansen var ordfører Lars Olav Hustad ordknapp, men sa han skulle sette på seg slips. Det ble spekulert i om statssekretæren vil komme med lovnader om å bevare HV11, nå i valgkampens siste uke, og de spekulasjonene slo altså inn.

Har laget egen HV-låt Synger ut i kampen for å bevare Heimevernet.

Det er mange politikere som har besøkt Setnesmoen den siste tiden. For to uker siden var KrF på plass og lovet å reversere nedbyggingen av HV og garanterer for Setnesmoen om KrF vinner valget. Mange andre politikere har også tatt til orde for å bevare heimevernsdistriktet.

Åndalsnes Avis kommer tilbake med mer.