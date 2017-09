Statssekretæren: - Vil videreføre HV11

Tirsdag ble det kjent at statssekretær Øystein Bø (H) i Forsvarsdepatrtementet besøker Setnesmoen onsdag morgen. Det var innkalt til pressekonferanse klokka 08.30.

- Vi vil videreføre HV11. Vi vil fortsatt ha 11 heimevernsdistrikt i Norge, sier han på pressekonferansen.

I forkant av pressekonferansen var ordfører Lars Olav Hustad ordknapp, men sa han skulle sette på seg slips. Det ble spekulert i om statssekretæren vil komme med lovnader om å bevare HV11, nå i valgkampens siste uke, og de spekulasjonene slo altså inn.

Det er mange politikere som har besøkt Setnesmoen den siste tiden. For to uker siden var KrF på plass og lovet å reversere nedbyggingen av HV og garanterer for Setnesmoen om KrF vinner valget. Mange andre politikere har også tatt til orde for å bevare heimevernsdistriktet.

Åndalsnes Avis kommer tilbake med mer.