- Fortsatt utrygghet, mener Senterpartiet

- Jeg tror ikke folk skal kjenne seg trygg på at denne entusiasmen for HV er så stor som den framstår noen dager før valget. Problemet er at jeg kan ikke tro at det er ektefølt, sier Klinge etter at Frp og Høyre onsdag morgen var på Setnesmoen for å fortelle at Heimevernet skal bestå som i dag.

- For meg blir det litt for påfallende når både Sylvi Listhaug og Helge Orten legger vekt på at det nå er viktig å skape ro rundt HV11. Men det er jo det stikk motsatte de har gjort tidligere. Det ville vært så enkelt å unngå og skape uro – det ville vært første bud. Andre bud; hvis man har skapt uro, så man man få ting på plass igjen så fort som mulig. Men under ei uke etterpå skal de komme som frelsere og skape ro og fred og glede. Jeg synes det blir lett, men man kan ikke kalle det komisk heller, for saka er for viktig til det. Det er snakk om forsvarspolitikken vår og noe så viktig som Heimevernet. Fylket og landet vårt fortjener politikere som er mer langsiktig og ansvarsfull, men som bruker dette som ei valgkampsak og venter for lenge med å roe ned saka. Jeg synes vi alle fortjener noe bedre enn det, sier Klinge.

- Det at de vil roe ned saka før valget, er ikke det samme som om de vil gå helhjertet inn for HV og HV11 de neste åra, fortsetter hun.

- Men er det ikke bra at de nå vil berge HV?

- Ja, absolutt. Det er strålende at de endelig har forstått at det er rett å gjøre det slik. Men det har vi andre klart å forstå for lenge siden. Det er ikke nødvendig med utredninger hit og dit når det er så opplagt at HV må bestå. De har gjort det til uro og fortvilelse. At de kommer under ei uke før og vil skape ro i saka, blir bare paradoksalt.

Hun stiller spørsmål ved hvor ektefølt det er når man har måttet vente så lenge.

- Hvor opptatt er de egentlig av HV når de i stedet for å satse tydelig på HV over tid, lager uro av ei slik sak og attpåtil gjør det til ei valgkampsak? HV11 og HV er så viktig at det fortjener å være mer enn ei valgkampsak for dem.