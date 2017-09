Med lovnader om å redde HV11?

Det er Sunnmørsposten som i sin nettavis tirsdag ettermiddag forteller nyheten om at statssekretær Øystein Bø (H) i Forsvarsdepatrtementet kommer til Setnesmoen. Overskriften på artikkelen er "Til Åndalsnes for å berge HV-11?" (Pluss-artikkel).

Ordfører Lars Olav Hustad skal også til Setnesmoen, men han er veldig sparsom med kommentarer.

- Saken har sperrefrist til onsdag morgen kl. 08.30. At Sunnmørsposten for har valgt å bryte den, får stå for deres regning. Men jeg tar på meg slips i morgen, sier Hustad noe hemmelighetsfullt til Åndalsnes Avis.

Ifølge Sunnmørsposten kommer følgende personer til Åndalsnes: Statssekretær Øystein Bø (H) i Forsvarsdepartementet, Helge Orten fra Høyre, Frps Sylvi Listhaug, fylkesleder i Høyre, Dag Olav Tennfjord ordfører Lars Olav Hustad.

Da Åndalsnes Avis snakket med Helge Orten tidligere tirsdag, var han like tilbakeholden som Hustad.

- Vi får høre onsdag morgen, sa Orten.

Pressekonferansen starter onsdag kl. 08.30.

Ingen som Sunnmørsposten har snakket med vil fortelle hva pressekonferansen vil inneholde. Det eneste som blir sagt, er at temaet er "Framtida til HV11".