Tirsdag møtes kommunestyret for første gang etter sommerferien.

Møtet begynner med befaring på Verma kraftverk. Kommunestyret får så besøk av konsulentselskapet Menon, som skal orientere om foretningsplan gondol Aksla.

Etter det er det en rekke viktige saker som skal debatteres og avgjøres. Blant dem er at det skal settes rammer for videre skole- og barnehageutbygging i Måndalen, politikerne skal vedta planprogram for rullering av Samfunnsplanen og kommunestyret skal diskutere om de ønsker å opprette en arbeids- og aktivitetssentral for personer utenfor ordinært arbeidsliv.

Politikerne skal også ta stilling til om de ønsker å bruke en million kroner på kunst og utsmykking i sentrum.

Etter kommunestyret tirsdag går Toril Hovdenak inn i jobben som rådmann for Rauma kommune.