Ap vant valget på Rauma videregående

Skolevalget ble holdt mandag. Ap fikk hele 23,7 prosent av stemmene.

- Utrolig kjekt at oppslutning rundt Ap er så bra, sier Per Vidar Kjølmoen, leder i Møre og Romsdal Ap. - Og dernest er det kjekt at det rødgrønne alternativet har fått en så stor oppslutning. Dette er veldig motiverende for oss som nå jobber døgnet rundt for å få regjeringsskifte neste mandag.

Han er ikke overrasket over resultatet. Årsaken heter Emilie Kalland Lindseth. AUFeren fra Fræna var Aps representant i paneldebatten.

- Hun har flyttet til Maastricht, men det siste hun rakk å gjøre for AUF og Ap, var debatten på Rauma vgs. Vi har noen AUFere som er veldig dyktige, og hun er en av dem, sier Kjølmoen.

Helge Orten, førstekandidat for Høyre i Møre og Romsdal, er ikke fornøyd:

- Det kan variere noe i skolevalgene, og dette er et resultat som for vår del er lavere enn det vi har sett på meningsmålinger ellers i landet. Og det er et resultat vi ikke er fornøyd med om det skulle bli utfallet til slutt, sier Orten.

Orten sier det er mange ting som spiller inn i et skolevalg.

- Jeg har ikke hørt debatten eller fått med meg oppkjøringa til valget i Rauma, men jeg hadde håpet på et bedre resultat enn dette i skolevalget i Rauma.

Han legger til at vi først får et ordentlig bilde av skolevalgene når vi ser et samlet resultat fra alle skolene i landet.

Her er resultatet fra skolevalget ved Rauma videregående skole: