– Hun døpte ham Felix

Ellevte juli flyter en kano langs bredden av elva Rauma. Om bord sitter Till Wodraschka fra Tyskland sammen med barna Felix (11) og Anna (13).

Forlatt kalv

Till har vært i Norge mange ganger og liker seg spesielt godt i Rauma på grunn av den vakre naturen.

Dette er første gangen han har barna med seg, og de storkoser seg på kanotur.

Plutselig ser Anna at det ligger en kalv ved elvebredden. Den er helt alene og barne mener den ser liten og svak ut.

– Barna insisterte på at vi måtte padle tilbake til Åndalsnes camping med en gang og forsøke å få tak i noen som kunne hjelpe kalven, sier Till i epost til Åndalsnes Avis.

Kontaktet bonden

I full fart padlet de tilbake til campingplassen.

– Den unge dama i resepsjonen var kjempesnill og hun ringte bonden som sa ta han skulle dra å finne kalven.

Da det var gjort satte trioen seg sporenstreks i kanoen igjen og padlet tilbake til der de hadde sett kalven. Like etter at de kom fram kom bonde Roe Setnes også dit.

– Det var nok en stor opplevelse for familien, sier han på telefon til Åndalsnes Avis.

– Men kalven led ingen nød, det er vanlig at kua går et stykke unna og lar kalven ligge i skjul. Så det virket nok mer dramatisk for dem enn det i virkeligheten var, siden den lå helt alene på graset.

Åpnet melkebaren

Roe ble sittende og prate med familien og han forklarte at kalven hadde blitt født for under 24 timer siden.

– Etter en stund hentet han mora, som sto på et jorde noen hundre meter bortenfor, forteller Till.

– Han hjalp kalven med å finne juret, og dermed var melkebaren åpen.

Ga kalven navn

– Det var en helt fantastisk koselig og fin opplevelse for barna mine, sier Till.

Til slutt sa Roe at Anna måtte gi oksekalven et navn. Svaret kom spontant: Felix. Oppkalt etter broren hennes.

– Dette betød enormt mye for barna mine, sier Till.

Roe sier at Felix er i fin form heime på garden og at alt går bra med ham.

– Og vi er på plass i Rauma neste sommer for å treffe Felix igjen og oppleve den fantastiske naturen i Rauma, sier Till

– Det kan jeg garantere!