Politiet i Møre og Romsdal opplyser at de har hatt kontakt med to klatrere som skulle ta seg ned fra Hornaksla lørdag. Tekniske utfordringer gjorde at de måtte overnattet i fjellet.

Klokka åtte søndag morgen meldte klatrerne at de var i fin form og greidde å komme seg ned på egen hånd.

Politiet hadde dialog med de to gjennom kvelden og natta, og beskriver det hele som udramatisk.