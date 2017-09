Har laget egen HV-låt

25-åringen fra Vestnes vil bidra i debatten om Heimevernet.

- Det pågår nå en landmaktsutredning vi ikke vet resultatet av ennå, men det vi vet, er at regjeringen foreslo allerede i langtidsplanen for forsvarssektoren 17. juni i fjor, å legge ned HV11. Å ha soldater i hele landet nødvendig. Vi vil ikke ha militære tomrom, og vi må lære av historien vår, sier Maiken Nakken som fredag slipper låta "Kjære HV-soldat".

Hun sier engasjementet for landets forsvar er noe hun har fått gjennom oppdragelsen.

– HV11 er noe som ofte blir diskutert rundt middagsbordet heime hos oss. Det å ha et sterkt forsvar burde være viktig for alle land. Ikke at jeg tror det er stor fare for at det skjer noe i Norge, men om det gjør det, da kan vi ikke forvente at Nato kommer oss til unnsetning. Når vi har Robert Mood, med brei og lang erfaring i Forsvaret, som sier at Heimevernet er det mest framtidsretta forsvaret. Og vi har folk som Ragnar Ulstein og Joachim Rønneberg, – vi bør høre på slike folk. Det engasjerer meg at det foreslås å legge ned Heimevernet som koster så lite i drift, men som kan koste oss så mye. Det er ikke bare å ombestemme seg om man velger å legge ned. Det er sikkerheten vår vi snakker om. Vi kan ikke la Midt-Norge stå åpent.

Nakken tror ikke HV11 er sikra sjøl om leiren har fått grønt lys for ett år til.

– Hva ønsker du å oppnå med denne sangen?

– Jeg håper vi får til en debatt rundt Heimevernet. Jeg ønsker både å gi oppmerksomhet til problemstillinga, og til hver enkelt HV-soldat. Disse soldatene er mødre og fedre som ofrer tid og tar ansvar, om det så er snakk om leteaksjoner eller naturkatastrofer. Det er ikke bare folk som sitter der med lua på snei og tar fri fra jobb.

– Kjenner du mange som er med i Heimevernet?

– Et par kompiser er med og broren min har vært det.

– Tror du HV11 får fortsette?

– Håper det, virkelig. Men det er ikke bare HV11 jeg krysser fingrene for. Nå legges jo Sjøheimevernet ned. Jeg engasjerer meg for Heimevernet generelt, svarer Nakken.

Mens hun synger er det Jonas Høgseth, også han fra Vestnes, som har produsert låten.

– Denne låten er en honnør til den innsatsen soldatene gjør, sier han i ei pressemelding.

Ifølge Maiken Nakken er låten et privat initiativ, der Heimevernet ikke har annen rolle enn at noen soldater frivillig har stilt opp i musikkvideoen.

– Jeg og Jonas ble spurt om å vi ville være med, og det ville vi. Når det er et så viktig budskap, var det lett å si ja, fortsetter hun.

Redaktør i avisa Næringsliv i Møre og Romsdal, Janne Nakken, sier det er hun som har skrevet teksten til låten «Kjære HV-soldat».