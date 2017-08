Stenger vegen

Statens vegvesen opplyser i en pressemelding at de skal skifte to stikkrenner på fylkesveg 64 ved Frøyset på Holmemstranda i Rauma.

- Vegen blir derfor stengt søndag 3. september fra kl. 00 til 06. Vegen er smal og rørene ligger dypt. Vegen må derfor graves helt over for å få byttet de gamle stålrørene til nye plastrør med bedre kapasitet til vann. For å gi minst mulig hindringer for trafikken, jobbes det parallelt med to stikkrenner den eneste natta i uka det ikke er nattavganger på ferjesambandet Sølsnes-Åfarnes, sier Linn Silseth i Statens Vegvesen.

Det er ikke lokal omkjøring.

- Eneste mulige omkjøring er via E136 og E39 Vestnes-Molde. Måndalstunnelen og Innfjordtunnelen er åpen for trafikk på helg, opplyser hun.