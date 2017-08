DNT arrangerer turdag

– Kjør opp til parkeringsplassen i Skorgedalen. Derifra er dette en lettgått tur på om lag 800 meter. Det er grusveg så det er tilgjengelig både for vogn og rullestol, forteller daglig leder for Molde og Romsdal Turistforening, Arnstein Salthammer Eide. .

Han forklarer at det er Barnas Turlag som står bak arrangementet på søndag, der det blant annet blir mulighet for å grille, og prøve både kajakk og kano.

Salthammer Eide oppfordrer også til å ta med fiskeutstyr, for denne dagen er det fritt fiske i vatnet.

– Kom deg ut-dagen arrangeres to ganger i året; i september og i januar. Det er en stor familiedag med mellom 150 og 200 arrangement for over hele landet, med mange tusen deltakere. Dette er en dag ikke bare for DNT, men en dag der andre frivillige organisasjoner kan delta.