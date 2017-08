MC ulykke nederst i Trollstigen

Det var like før klokken 14 søndag ettermiddag at politiet fikk melding om en ulykke i Trollstigen mellom en motorsykkel og personbil.. Alle nødetater rykket ut .

- Det vi vet er at personbilen med et amerikansk ektepar i, var på veg nedover fra Trollstigen og tre motorsykkler kom oppover i følge. De to første MC førerne passerte avkjøringen til parkeringsplassen ved foten av Trollstigen, da føreren av personbilen svingte av til venstre og inn på parkeringsplassen. Den siste MC føreren i følget, traff da bakdelen av bilen , forteller Andreas Hustad fra Rauma Lennsmanskontor, på åstedet.

Ifølge vitner på stedet må sammenstøtet ha vært hardt da det var et kraftig dunk. MC føreren er italiensk og fikk lettere skader. Han ble fraktet til Molde sykehus i ambulanse.

- Hva skjer videre nå?

- Ulykken vil bli etterforsket på vanlig vis, sier Hustad som er glad det endte som det gjorde.

- Det er alltid ubehagelig når det skjer noe her, sier han.