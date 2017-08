Ble fest likevel

Som et plaster på fiaskoen med den avlyste Skyhøytfestivalen, ble det musikk i Molde likevel.

Det sørget raumabandet Ogras for, med god hjelp av tomrefjordingen Knut Marius Djupvik og moldebandet Souled Out for, da de trommet sammen til sommerfest på Løkta lørdagskvelden.

En av gjesteartistene var Ap politiker Else May Botten, som imponerte som vokalist.

Folket storkoste seg både på dansegulvet og ellers i det romslige lokalet, med feiende flott musikk fra Rauma og Romsdalen.