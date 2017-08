Enda en grunn til å reise til Rauma

Med onsdagens offisielle åpning av Romsdalsstigen på Åndalsnes, har fjell- og klatreinteresserte i inn- og utland fått enda en grunn til å legge turen til Rauma. Vi gratulerer alle som har bidratt til at Rauma kommune har fått en Via Ferrata som et reiselivsprodukt, som skiller seg ut og som passer som hånd i hanske til Raumas naturgledevisjon.

Det er fire år siden Matti Bernitz kontaktet Nordveggen og lanserte tanken om en Via Ferrata på Åndalsnes. Ideen ble foredlet, det ble inngått nødvendige avtaler med grunneiere og man fikk på plass økonomiske bidragsytere. Dermed kunne den spektakulære jernvegen realiseres, og den har nå fått navnet Romsdalsstigen.

Onsdag var det offisiell åpning av hele anlegget, som inneholder to klatrestier. Den kortere Introveggen for nybegynnere har vært tilgjengelig i flere uker allerede, mens dem som vil ha en mer utfordrende, luftig og lengre klatretur i Vestveggen, fikk muligheten fra og med onsdag.

Det er inspirerende å se at det blir noe av «ville» planer. Via Ferrata var i «Masterplan – produktutvikling reiseliv i Rauma» lansert som en idé, og den er altså nå realisert. Tanken var også at aktiviteten skulle sikre meromsetning, og i dag tilbys både guiding og utleie av klatreutstyr, som gir ekstrakroner i kassa.

Alle dem som har bidratt med penger til anlegget til 2,1 millioner kroner, fortjener selvsagt honnør. Uten dem hadde ikke Romsdalsstigen blitt realisert. Men det er flere som fortjener ros for innsats: Grunneiere som har avstått grunn, Nordveggen som har koordinert og holdt i trådene, frivillige som har bidratt i anleggsfasen og ikke minst prosjektleder Matti Bernitz, som hadde ideen og har «hengt i stroppene» dag og natt den siste tida.

Vi håper og tror at Romsdalsstigen blir et signalprodukt som gjør Rauma enda mer interessant som reisemål.