Skyhøyt avlyst etter at artistene trakk seg

Etter mye spekulasjoner den siste uken om hva som ville skje med Skyhøyt-festivalen i Molde etter at de først måtte flytte festivalen fra flyplassen til området mellom Aker stadion og Scandic Seilet hotell, og deretter til det langt mindre området øst for Aker stadion, har vært mange. Det har også vært en del uro i organisasjonen. Blant annet var tidligere bookingansvarlig ute Frode Nakken ute av festivalen like etter magaplasket med Skyhøyt i Fjæra i juni.

Tar tid å bygge opp noe nytt

Bookingselskap trakk alle artistene

Torsdag ettermiddag ble det kjent at bookingbyråene hadde trukket samtlige av sine artister fra festivalen. Dette betød at trekkplastre som Röyksopp, Matoma, Ine Home, Oslo Ess, OnklP & De Fjerne Slektningene, Kvelertak, Vazelina Bilopphøggers ikke ville komme.

Nå er det avgjort at hele festivalen avlyses. - Dette er bare så vondt at jeg nesten ikke finner ord, sier festivalsjef Pål Henning Ilstad til Rbnett.

I meldingen som ble sendt ut fra Atomic Soul Booking gjorde de det klart at de ikke hadde fått de økonomisike garantiene som trengtes til at de kunne sende artistene sine til Molde. De sier også at de mangler tillit til arrangøren.

I et intervju med med Rbnett (betalingssak) sier de at de har forsøkt å komme arrangøren i møte for å få en konstruktiv løsning på plass. De mener derimot at arrangøren har ført dem bak lyset og ikke fortalt hele sannheten om hvor ille situasjonen var. Dette avvises på det sterkeste fra festivalsjef Pål Henning Ilstad.

Refunderte billetter til noen

Onsdag kveld sendte Skyhøyt ut en pressemelding hvor de forteller at de beklager avlysningen, og at de som har kjøpt billetter den siste uken vil få alt refundert. Hvordan det blir med refusjoner for andre billettkjøpere er det foreløpig ikke kommet informasjon om. Festivalen endret også profilbildet sitt til en svart firkant, noe som vanligvis gjøres for å symbolisere tragedier og sorg.

Til sammen var bare 1500 billetter solgt til en festival som hadde satt som å bli for Molde det som Jugendfest er for Ålesund.

Ogras vil forstatt spille

Det Rauma-baserte bandet Ogras skulle også spille i helgen.

- Vi hadde gledet oss enormt til å spille, sier vokalist Paul Richard Solåt til Rbnett.

Han sier at selv om det er snakk om helt andre summer enn det Matoma får går han ut fra at de vil få honoraret sitt utebetalt. Annet enn det er det lite han vet. Han er likevel klar på at dersom muligheten byr seg vil de veldig gjerne spille og lage liv i Molde på lørdag, uansett.