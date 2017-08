Ny nettsjef på plass

Rauma Energi AS har ansatt Tony Dragset fra Fauske som ny nettsjef. 53-åringen har takket ja til stillingen, og tiltrer 1. oktober 2017. Han har tre barn, er gift med Sissel, og kommer fra stillingen som leder av drift hos Nordlandsnett AS, melder Rauma Energi AS i en pressemelding.

Lang erfaring

Den nyansatte nettsjefen har lang erfaring innen energibransjen. Han er blant annet utdannet som ingeniør fra Høgskolen i Vestfold og sivilingeniør ved Høgskolen i Narvik – med påbygging innen økonomi, markedsføring og ledelse.

Dragset startet sin karriere med fagbrev som service-elektroniker. Han har også blant annet jobbet som leder for Regionalnett ved Nordlandsnett AS, for Fortum Distribusjon AS, AS Tyssefaldene og som teknisk sjef ved Hålogalandssykehuset (Narvik).

Erstatter Thokle

Dragset overtar stillingen etter Ørger Thokle som selv ønsker å fortsette som driftsingeniør i Rauma Energi AS.

– Stillingen som nettsjef er fokusert inn mot kjernevirksomheten i selskapet. Jeg ser fram til å tiltre stillingen, og sammen med de ansatte i Rauma Energi AS, bidra til å utvikle virksomheten. Dette er ei spennende utfordring som jeg ikke kunne takke nei til, sier Dragset.

Nok en nyansatt

– Rauma Energi AS sitt datterselskap, Rauma Energi Bredbånd AS, opplever sterk kundevekst og økende fokus på fiberutbygging. Som et ledd i håndteringen av denne økningen har selskapet ansatt Christian Ebne Vivelid (28) fra Odda som IT-konsulent. skriver markedssjef Lars Smisethjell i pressemeldingen.

Vivelid begynte i jobben mandag 14. august. Av utdanning har han bachelorgrad som elektroingeniør med spesialisering innen digital styring og kommunikasjon, samt bachelorgrad i datavitenskap, og mastergrad i sikker og pålitelig kommunikasjon med spesialisering i kryptologi.