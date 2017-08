Montér tok onsdag imot nye og gamle kunder med kake, ballonger og grilling. De første kundene gikk rett forbi kakebordet ute - det var butikken som var mest interessant.

Bedre plass, større vareutvalg, trafikksikkert miljø og splitter nye lokaler er noe av det kunder og ansatte kan glede seg over. Men det er et spesielt rom i butikken som daglig leder Arve Fiva er ekstra stolt over.

- Dette er butikkens perle. Det er kanskje mest spesielt for oss byggnerder, ler han, og viser oss inn i listverksrommet.

Et eget rom for listverk høres kansje ikke hverken spesielt viktig eller spesielt ut, for oss som ikke har peilig på slik. Men det er et viktig rom i butikken:

- Listene er jo kronen på verket i et hus. Det er viktig at de oppbevares på et rent og temperert sted, forklarer Atle Strand fra leverandøren Moelven.

Han hjelper til med å få det siste på plass i rommet.

- Vi er en stor leverandør, så det er moro for oss å være med å bygge opp denne nye butikken, forteller Bård Inge Kjelstad.

- En ny hverdag

Fiva forteller at de har de jobbet for ny butikk i mange år.

– Vi begynte vel prosessen for åtte år siden. Nå er vi utrolig glade for å kunne åpne i nye lokaler, forteller han.

Også de ansatte ser fram til en ny hverdag.

– Det blir en helt ny verden. Vi har hatt det trangt og lite, men nå har vi fått det bra. Det har blitt mye bedre og enklere både for ansatte og for kunder, sier Aino Fiva.

Grilling

En annen leverandør som hadde tatt turen var isolasjonsprodusenten Rockwool.

- Nå fyrer vi opp en grill laget kun av paller og isolasjon. På den måten får kundene grillmat, og vi får vist hvor brannsikker isolasjonen er, forteller Petter Tronstad.

Noen snorklipp ble det ikke denne gangen.

- Nei, vi har det for travelt med å ekspedere kunder, smiler den daglige lederen.