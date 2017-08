Iverksatte aksjon til Romsdalshornet

– Det var seint på kvelden den 17. august, cirka klokka 21.30, at vi ble kontaktet av pårørende. De var bekymret for et turfølge på to som ikke hadde kommet ned igjen fra Romsdalshornet, forteller leder for politiets operasjonssentral, Rolf Anders Korstad. Ifølge han besto turfølget av en mann og ei dame i 30-åra, bosatt i Oslo. De bodde på en campingplass på Åndalsnes.

Ble møtt av politipatrulje

Operasjonslederen forteller at de iverksatte en aksjon, men de rakk aldri komme skikkelig i gang.

– En politipatrulje påtraff dem akkurat da de var kommet ned til bilen og var på veg tilbake til campingplassen. Begge i god behold. Operasjonslederen har ikke informasjon om hvorfor de to kom ned igjen så seint.

– Turen hadde vel tatt litt lengre tid enn de hadde tenkt seg, sier han.