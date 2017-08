Flaks for butikken!

Coop Extra på Åndalsnes har solgt Flax-lodd med milliongevinst for tredje gang på tre år. Trekningsredaktør i Norsk Tipping, Marthe Stenberg, forteller at dagligvarebutikken på Åndalsnes dermed står øverst på tronen.

– I statistikken vi har fra 2008 og fram til i dag, ser vi at det er ei god gruppe med selgere som har solgt to milliongevinster på Flax-lodd Men det er kun butikken på Åndalsnes som har solgt tre, forteller hun.

Og det bekrefter det butikksjef, Liss Vatnehol Pedersen, har følt:

– Dette må være spesielt!

Samme mann vant to ganger

Og som om ikke det er nok: Mange husker nok at de to første milliongevinstene ble vunnet av samme mann. Den gangen spøkte butikksjefen med at de kommer til å bli den nye Verdalen, med andre ord et sted folk reiser til for å kjøpe lodd. Og det ble de langt på veg, forteller hun lattermildt.

– Etter den andre milliongevinsten i april i 2016, har vi opplevd at folk som skulle kjøre forbi Åndalsnes, har stoppet bare for å kjøpe Flax-lodd her. Og salget av lodd økte med nesten 70 prosent. Det er først den siste halvanna måneden at det har roet seg, forteller hun.

– Så denne siste milliongevinsten kom beleilig?

– Ja, dette er veldig god reklame for butikken, det bygger et positivt omdømme, sier hun fornøyd.

De to første gangene kom den heldige millionvinneren til butikken for å varsle om premien. Denne gangen har butikksjefen ingen anelse om hvem vinneren her.

– Vi ble helt sjokka da vi for få dager siden fikk ny diplom i posten fra Norsk Tipping. Der står det at loddet ble kjøpt 12. juli. Jeg tenker derfor at det kan være en turist, eller noen som har løst det ut et annet sted, sier hun.