Mange uten telefon grunnet fiberbrudd

Oppdatert: Telenor melder at feilen ble rettet tirsdag cirka klokka 17.

Informasjonssef i Telenor, Anders Krokan, forteller at det er en fiberfeil som tirsdag fører til utfall i Møre og Romsdal, der særlig Rauma er berørt.

- Situasjonen er spesiell for Rauma. Det er over 300 bredbåndskunder som har mistet forbindelsen sin der. I tillegg er det cirka 750 fasttelefonkunder i kommunen som har mistet forbindelsen. Det er også noe utfall på mobil, - på grunn av at et par av basestasjonene våre i Rauma er ute, kan noen oppleve dårlig dekning, opplyser Krokan.

Klokka 12 har han foreløpig ikke noen opplysninger om hvorfor bruddet har oppstått, eller hvor feilen ligger, men anslår at de får rettet den i løpet av ettermiddagen.

- Med forbehold om at det skjer uforutsette ting, legger han til.

Informasjonssjefen sier at feilen ikke vil oppleves i så stor grad i de andre berørte områdene i fylket.

Rauma kommune er rammet

Rauma kommune skriver tirsdag på sine nettsider at fasttelefonene på rådhuset er ute av drift. Dette inkluderer også legesenteret. I den forbindelse skriver de dette: "Ved behov for medisinsk hjelp som ikke kan vente ta kontakt med legevakt 116 117. Hvis det er akutt og står om liv ring 113."