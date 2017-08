Solskjær kommer til Rauma

Besøket er en del av Molde FK sin distriktsturné. Det hele starter ved Wenaasgruppen i Måndalen hvor det blir næringslunsj.

Der skal Ole Gunnar Solskjær holde et innlegg og Wenaas Workwear ved Toni Kvam skal snakke om profilering og relasjonsbygging gjennom MFK.

– Vi synes det er veldig hyggelig at MFK kommer hit. De har viktige sponsorer her, og det blir interessant for næringslivet i Rauma å høre hvordan Wenaas Workwear jobber med profilering gjennom MFK, sier Anne Marte Hammerø i Nordveggen AS.

Mye å lære

Det er Nordveggen som inviterer til næringslunsj. Hammerø tror næringslivet i Rauma kan lære mye av Molde Fotballklubb.

– Det blir spennende å høre hva Ole Gunnar Solskjær har å si. Det handler om å prestere i idrett og i næringslivet. Næringslivet i Rauma kan lære av hvordan de jobber for å oppnå resultat og hente inspirasjon derifra. Skal du bli god på noe må du trene, og ønsker du å holde på på høgt nivå kreves det mer av deg. Derfor er det lærerikt å høre fra en som har vært på et så høgt nivå i det han driver med, som Ole Gunnar Solskjær har.

Seinere på dagen går turen til Åndalsnes. Der arrangeres det en fotballtrening i regi Molde FK for barn og unge.

Treningen er for barn mellom 6 til 18 år og det vil bli delt inn i grupper ut ifra alderen.

Spillere og trenere fra Molde FK vil være instruktør og lede treningen. Etter aktivitetene blir det tid til felles gruppebilde, samt utdeling av fotballkort og autografsignering. Det vil også bli holdt miniseminar for trenere og lagledere fra Rauma.