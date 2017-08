Klatrerne trygt nede fra Romsdalshorn

Operasjonsleder hos politiet, fortalte at det var snakk om et følge på fire personer som klatret opp på fjellet Romsdalshornet, men som ikke helt har funnet vegen ned igjen. De tok sjøl kontakt med politiet litt over klokka 19, fredag kveld.

– De har klatret opp nordsida, og hadde planer om retur på sør-øst sida. Men der fant de ikke helt ut av hvor de skulle starte. De gikk dermed tilbake til toppen og vurderte å komme seg ned igjen på nordsida. Det ble de frarådet av kyndig personell til å gjøre. Til det har de for lite utstyr, forteller han.

Knut Fuglseth ved politiets operasjonssentral kunne lørdag morgen melde at klatrerne var nede i god behold.

– Den alpine redningsgruppa bisto klatrerne og de var nede fra fjellet klokka 03.17. Tilstanden skal etter forholdene være bra.

Fuglseth forteller at klatrerne manglet nok tau og hadde generelt for lite utstyr for å ta seg ned igjen. Det begynte også å bli mørkt.