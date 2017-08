Må hjelpes ned fra Romsdalshornet

Operasjonsleder hos politiet, Sigvart Sivertsen, forteller at det er snakk om et følge på fire personer som har klatret opp på fjellet Romsdalshornet, men som ikke helt har funnet vegen ned igjen. De tok sjøl kontakt med politiet litt over klokka 19, fredag kveld.

- De har klatret opp nordsida, og hadde planer om retur på sør-øst sida. Men der fant de ikke helt ut av hvor de skulle starte. De gikk dermed tilbake til toppen og vurderte å komme seg ned igjen på nordsida. Det ble de frarådet av kyndig personell til å gjøre. Til det har de for lite utstyr, forteller han.

- Har de for lite tau?

- Ja. De må ha mer tau for at det skal være forsvarlig å gå ned der.

Operasjonsleder sier politiet har vært i kontakt med Hovedredningssentralen i Sør-Norge som nå sender et par klatrere fra Romsdal fjellredningsgruppe opp for å bistå.

- Ingen dramatikk

Sivertsen sier han ikke vet så mye om de fire, annet enn at personen som har ringt og bedt om hjelp, er norsktalende.

- De skal ha klatreerfaring. Personen vi har vært i kontakt med har vært på Romsdalshornet før, men det er ei stund siden.

Operasjonslederen sier det ikke er noe dramatikk i denne situasjonen.

- Det betyr bare at de må vente, og at det blir mørkt før de kommer seg ned, sier han.