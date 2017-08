Turgåere fast på Bispen

Politiet fikk melding om turgåerne klokka 13.25.

- Det er to personer som har gått seg fast på veg ned fra fjellet Bispen. De anslår selv at de er om lag 20 til 30 minutters gange fra toppen. De er godt kledd og de har noe mat med seg. Det er ikke flyvær i området, så vi sender Røde Kors opp for å følge dem ned, forteller operasjonsleder hos politiet, Rolf Anders Korstad.

Han sier det er været, skodda, som gjør at de to turgåerne ikke tør å gå videre. Operasjonslederen vet ikke når de to la ut på tur i dag, men sier at de to personene er norske, og ikke heimehørende i Romsdal.

- Det er ei dame i midten av 20-åra. Den andre er en mann, men vi vet ikke mer om han.