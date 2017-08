Utsatt for hærverk

Det var antakeligvis natt til søndag hærverket på familiens postkasse i Måndalen ble gjennomført.

– Det var først dagen etterpå da mannen min dro på jobb i femtida om morgen, at han oppdaget at postkassestativet var ramponert. Postkassa var revet av stativet og kastet i grøfta. Skiltet vi hadde på veggen, er borte. Verken jeg eller mannen min hadde hørt eller sett noe i løpet av natta, sier Köster.

Først tenkte hun og mannen å sette inn en annonse og spørre de som hadde gjort dette, hva de mente med hærverket og om noen kunne tipse dem.

– Har dere hørt om andre som har vært utsatt for det samme i bygda her?

– Ikke akkurat nå, men tidligere. Jeg husker også tilfellet på Vågstranda for en tid tilbake, der et postkasse stativ ble ramponert. Det går ikke an, rett og slett, mener hun.

Etter hærverket har de begynt å lure mye på hvorfor akkurat deres postkasse ble ramponert.

– Det vi lurer på nå er om dette er mot oss – som utlendinger – eller næringsdrivende. Eller er det velforeningen som jeg er leder av, de vil til livs. Vi vet ikke.

– Hva ønsker dere med dette?

– Jeg vil vite hvem og hvorfor – årsaken til hærverket. Har det vært en liten unge for eksempel, som hadde gjort det, hadde det vært mer forståelig. Alle kan jo gjøre fantestreker som barn, men her er det ikke snakk om det. Hvis det er noe de vil, er det jo bare å snakke med oss. Hva folk tenker om andre, snakker om andre, er en ting, men begynne å ødelegge eiendeler til andre, er en helt annen sak. I dag er det postkassa. Hva skjer i morgen?

Hun påpeker at det er ingen som er født engler, men det må være mulig å skille mellom rett og galt og vite hva som er mitt og ditt.

Prinsipp

– Det er ikke snakk om verdier, selv om det koster litt å reparere postkassa og kjøpe nytt skilt, men det er prinsippet.

Mannen hennes prøvde å kontakte lensmannskontoret i Rauma for å anmelde saken, men der var det stengt.

– Vi ringte til Molde, men de sa at saken må anmeldes i den kommunen vi bor i.

– Dere ringte ikke Vestnes lensmannskontor?

– Nei, det prøvde vi ikke. Det er jo også en annen kommune. Men vi skal iallfall anmelde det når lensmannskontoret åpner igjen på Åndalsnes.