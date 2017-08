Grandkjellern under forvandling

Det er en litt annen stemning i den gamle Grandkjellern nå enn for noen år siden. Diskokuler og neonlys er byttet ut med mitraljøser, bomber og gamle flydeler. Uniformerte dukker står på rekke og rad; engelske soldater, tyske generaler og russiske krigsfanger.

– Ja, det blir snart, men foreløpig er det veldig rotete her. Denne veggen skal rives og her kommer det glass, forklarer Tor Christian Jevanord og viser rundt i den tidligere puben i kjelleren på hotellet.

Vandretur

Samlingen hans vil bli vist frem i forskjellige avdelinger og lagt opp som en vandretur.

– Først vil det handle om felttoget og da tyskerne kom ned Romsdalen. En avdeling vil handle om bombingen av Åndalsnes og luftkampene der. En annen avdeling vil handle om tyskernes byggeaktiviteter her under krigen, som realskolebygget blant annet, forteller Jevanord.

I tillegg vil det være et område for motstandsbevegelsen, hverdagslivet under krigen, og til slutt frigjøringen og freden.

– Siden senteret ligger i et hotell, vil det kunne være åpent 24 timer i døgnet. Det er jo ikke dårlig, sier Jevanord som er glad for at han nå har fått en plass til samlingen sin.

Signering

Intensjonsavtalen til det krigshistoriske senteret ble signert i november 2015.

– Nå står resten opp til oss, innrømmer Ivar Åndal i Grand Hotell Bellevue.

Sommeren har gjort sitt til at arbeidet har stoppet litt opp, men så fort de er på plass igjen, vil arbeidet med å få kjelleren klappet og klar for visning, i gang igjen.

– Det blir nok ikke åpning før neste sommer, tror Jevanord.