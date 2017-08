Toppskyting i feltfinalene

Både Tora og Brage Skiri hentet fram sine beste egenskaper under feltfinalene.

– Jeg hadde forhåpninger om at det skulle bli en bedre plassering ut av det da jeg skjøt fullt hus både på den innledende feltrunden og i finalen . Derfor var jeg litt skuffet over plasseringen, sa Tora etter at hun hadde blitt nummer 12 i rekruttklassen.

Flere hundre i klassen

Det er en kjempeprestasjon med tanke på at det er flere hundre med. Det hører også med at Rauma skytterlag-utøveren tilhører den yngste årgangen i denne klassen. Det innebærer at hun også er rekrutt neste år. Tora Skiri vil neppe bli lettere å bryne seg på under landsskytterstevnet i Stjørdal i 2018 ettersom hun da har fått trent og skutt mer. Tenåringsjenta er aktiv på flere arenaer. Fotballen legger beslag på en god tid. Men hun prøver å få til minst en treningsdag i uka på skytterbanen i tillegg til stevnene. Pappa Jørn Tore «skyter» inn at han er litt av begrensningen ettersom han ikke alltid har tid og mulighet til å være med dattera på treninger og stevner.

Skjøt fullt hus

– Det har gått bra på de fleste stevnene i år, derfor hadde jeg forhåpninger om at det skulle være mulig å få til skytingen i Førde. Jeg kunne på felten ikke gjort det så mye bedre enn jeg gjorde ettersom jeg skjøt fullt hus både innledningsvis og i finalen. Men jeg skulle gjerne hatt flere innertreff, sa ungdomsskoleeleven som hadde vært topp ti med god margin med flere innertreff.

Skjøt seg til banefinale Linda Skjeflo er fortsatt stø på avtrekkeren. Det beviste Rauma-skytteren da hun skjøt 242 poeng på den innledende banerunden, og var nær ved å komme med på Prinsesselaget.

Det ble likevel en veldig god plassering på unge Skiri. Hun er motivert for å fortsette med skyting. Både fordi det går bra og dette er en idrett som hun liker. For to år siden ble det en delt førsteplass på minneskytingen på Lesja. LSS i Målselv for ett år siden valgte hun å stå over ettersom det arrangementet kolliderte med Norway Cup.

Valgte Norway Cup

Tora valgte verdens største fotballturnering og angret ikke sjøl om hun kunne ha tenkt seg å ha deltatt på begge arenaene. Broren Brage er en annen som er stø på avtrekkeren. Brage klinket også til med 12 treff i finalen etter å ha skutt 28 på den innledende feltrunden. Da var det imidlertid utfordrende forhold ettersom det både regnet og blåste friskt i perioder. Det forteller det meste om forholdene at det var veldig få femteklassinger som fylte denne gangen.

Karrierebeste av Brage

Brage presterte noe av det beste han har gjort i karrieren under årets LSS. Rauma-skytteren hadde 30 treff på et feltstevne i Batnfjord før LSS og har dermed bevist at han har potensial til å fylle. Tidligere i år har Skiri skutt 341 poeng på bane i Malmefjorden og i et norgescupstevne i Sogndal dagen før LSS startet, ble det knallsterke 343 poeng. Det betyr i klartekst at Brage trenger bare et stevne til på 241 på den innledende baneskytingen før han eventuelt er femteklassing. Han får flere muligheter til å klare det sjøl om det i og for seg ikke er noe mål å skyte i klasse fem. Det primære er å gjøre det best mulig på stevnene uavhengig av klassetilhørighet og den ferske klasseskytteren gjort i år.