1000 år på sju dager

Årets høydepunkt for en 4H-er er å dra på leir. I år gikk turen til Østfold og Kalnes videregående skole hvor cirka 1.100 ungdommer fra hele Norden møtes til landsleir.

– Vi koser oss masse. Uken har vært kjempekjekk så langt, sier Erika Kalvøy (17) fra Liljen 4H i Rødven i en pressemelding.

Allsidig program

Hun er på leir sammen med 49 andre 4H-ere fra Møre og Romsdal.

– Det er kjempegøy på leir, og vi får være med på mange nye ting. Og så treffer vi mange nye venner og venner fra tidligere leirer og 4H-arrangement, sier ungdommene fra Liljen 4H.

Mottoet til 4H er «å lære ved å gjøre», og det får de prøvd seg på under leiren. Temaet for leiren er «Saga to science» og det påvirker innholdet gjennom uka.

Møre og Romsdal 4H forteller at leirarrangøren har tatt i bruk alle sider ved fylket. Fra vikingetiden da vikingekongen Olav den hellige grunnla Sarpsborg i 1016 til Inspiria sciencesenter som er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter innen realfag, fra gruvebesøk i Indre Østfold til Hvaler Nasjonalpark som er kjent for sin flotte natur med den fantastiske skjærgården og blankskurte svaberg

– Vi får både lært noe nytt og prøvd oss på aktiviteter som vi kanskje ikke har drevet med før. Vi har blant annet besøkt Halden og vært med på «Allsang på grensen». Det var veldig kjekt, sier Marthe Stavheim Hunnes (17) fra Liljen 4H.