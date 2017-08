Konsert gir passasjerrekord

Hilde Gråberg Bakke i Romsdal Reiseliv og Handel forteller om rekordmye trafikk til Vengedalen i dag.

– Det har vært sendt en del busser i dag. Bare fra RRH har det vært sendt ni busser. Det har vært kjørt ni busser fra oss tidligere i sommer, men denne gangen var til og med den siste bussen full, så det er passasjerrekord fra oss. I tillegg har det vært sendt busser fra andre aktøre, som for eksempel RaumaRock.

God respons

Sjøl om flere i busskøen ble overrasket over at det er konsert på Aksla, har Bakke inntrykk av at mange er til stede nettopp for å få med seg konserten.

– Vi har tidlig i sommer formidlet at det blir konsert på Aksla. Da har vi fått mye god respons på sosiale medier og jeg forventer mye publikum på konserten.

Mye folk og kø i fjellet bekymrer ikke Bakke.

– Jeg er ikke bekymret for det. Det er plass til mange flere oppe på fjella. Om det blir mye er det bare å gå til siden. Vi venter flere besøkende resten av sommeren og da er det viktig for oss å gi de en ordentlig opplevelse.

Konsert er bonus

Annie Steinsrud fra Kristiansund har tatt med seg dattera, og et par venninner. Hun kan fortelle at de ikke var klar over at det var konsert på Aksla i dag.

– Jeg fikk høre at det var konsert når jeg skulle kjøpe billett. Det er selvfølgelig en fin bonus det. Jeg synes Di Derre er bra, så det gleder jeg meg til.

Steinsrud ferdes rett som det er i fjella i Rauma. Det er hennes fjerde tur over Eggen.

– Vi dro fra Kristiansund i dag tidlig. Jeg hadde fri og det klaffet med været så da ble det en spontantur. Det er jo en kjempeflott tur med fantastisk utsikt. Det jeg synes er fint med Romsdalseggen er at den er spennende med utfordrende terreng, men ikke for skummel som mange andre fjell i området. Eggen er akkurat innenfor min komfortsone.

Steinsrud forteller om den gangen hun gikk guidet tur til Kvanndaltind.

– Det er en av fjella du må bestige for å bli fjelldronning. For min del ble det med den turen, for å si det sånn.

Selma Uran Steinsrud har aldri gått Romsdalseggen før. Hun er spent på hva turen byr på.

– Jeg har bare så vidt hørt om Di Derre, forteller Selma, til sin mors store forbauselse.

Turfølget er forberedt på kø-gåing i fjellet, men understreker at det ikke gjør noe når det er så fint vær.